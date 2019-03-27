Кабмин одобрил и направил Раде отчет о бюджете 2018

Отчет о бюджете 2018 также направили президенту
Кабинет министров Украины на заседании 27 марта одобрил и отчет о выполнении государственного бюджета за 2018 год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
На заседании правительства принято решение одобрить и подать Верховной раде, президенту и Счетной палате отчет о выполнении государственного бюджета Украины за 2018 год с доходами 928 млрд гривен, расходами 980,8 млрд гривен, объемом возврата кредитов - почти 6,8 млрд гривен, объемом предоставления кредитов - 8,3 млрд гривен и дефицитом в 59,3 млрд гривен.
Основными фактами выполнения бюджета 2018 стали:
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, ранее Нацбанк назвал ключевые риски выполнения госбюджета-2019.
Отметим, ранее Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации на три года.