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Кабмин одобрил и направил Раде отчет о бюджете 2018

Новости » Финансы    27.03.2019 - 12:52
Кабмин одобрил и направил Раде отчет о бюджете 2018
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Отчет о бюджете 2018 также направили президенту

Кабинет министров Украины на заседании 27 марта одобрил и отчет о выполнении государственного бюджета за 2018 год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На заседании правительства принято решение одобрить и подать Верховной раде, президенту и Счетной палате отчет о выполнении государственного бюджета Украины за 2018 год с доходами 928 млрд гривен, расходами 980,8 млрд гривен, объемом возврата кредитов - почти 6,8 млрд гривен, объемом предоставления кредитов - 8,3 млрд гривен и дефицитом в 59,3 млрд гривен.

Основными фактами выполнения бюджета 2018 стали:

  • сохранение дефицита в пределах установленного законом предельного показателя (факт - 1,7% ВВП при плане - 2,4% ВВП);
  • выделение средств на оборону и безопасность в объеме 5,4% ВВП;
  • обеспечение дальнейшего роста минимальной заработной платы, размеров прожиточного минимума и других соцвыплат;
  • финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • продолжение пенсионной реформы и повышение пенсий;
  • рост капитальных расходов Государственного бюджета по сравнению с прошлыми годами (69,8 млрд гривен в 2018 году, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 году, и в 2,6 раза, чем в 2016 году).

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее Нацбанк назвал ключевые риски выполнения госбюджета-2019.

Отметим, ранее Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации на три года.

 

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