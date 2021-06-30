Комітет Ради схвалив легалізацію медичного канабісу
На засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації прийнято рішення рекомендувати депутатам прийняти законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.
Про це йдеться на сторінці Комітету в Facebook.
В ході засідання один з авторів законопроєкту Ольга Стефанишина розповіла, його прийняття очікують 2 млн українських пацієнтів.
"Цей законопроєкт в першу чергу про доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам", - сказала вона.
За підсумками обговорення депутати підтримали законопроєкт №5596 і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. Також парламентарії відкинули альтернативний документ з цього питання.
Нагадаємо, на початку червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький позначив основні норми документа.
У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" сказано, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.