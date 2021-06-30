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Комітет Ради схвалив легалізацію медичного канабісу

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Київ, Середа 30 червня 2021 22:14
Комітет Ради схвалив легалізацію медичного канабісу Фото: комітет Ради рекомендував прийняти закон Про обіг канабісу в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації прийнято рішення рекомендувати депутатам прийняти законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.

Про це йдеться на сторінці Комітету в Facebook.

В ході засідання один з авторів законопроєкту Ольга Стефанишина розповіла, його прийняття очікують 2 млн українських пацієнтів.

"Цей законопроєкт в першу чергу про доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам", - сказала вона.

За підсумками обговорення депутати підтримали законопроєкт №5596 і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. Також парламентарії відкинули альтернативний документ з цього питання.

Нагадаємо, на початку червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький позначив основні норми документа.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" сказано, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.

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