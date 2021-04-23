Комітет Ради з нацбезпеки погодив оборонне держзамовлення на 2021-2023 роки

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання розглядалося у закритому режимі.

Глава комітету Олександр Завітневич підкреслив, що закупівля та ремонт військової техніки й озброєння - це питання обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Як писало РБК-Україна, раніше підприємства, що входять до складу "Укроборонпрому", заявили про готовність у два рази збільшити виробництво необхідної для української армії продукції на тлі стягування Росією військ до кордону України. У концерні розроблений план заходів щодо посилення обороноздатності країни.

Нагадаємо, в кінці 2020 року державний концерн "Укроборонпром" заявив, що виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення. Замовники отримали 4039 нових, модернізованих і відремонтованих одиниць озброєння і військової техніки.