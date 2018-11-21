Комитет Рады начал рассмотрение бюджета-2019 ко второму чтению

Фото: заседание комитета (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Комитет по бюджету начал рассмотрение соответствующего законопроекта №9000

Профильный комитет Верховной рады по вопросам бюджета начал рассмотрение проект закона №9000 "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом заявил глава комитета, народный депутат Андрей Павелко, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: заседание комитета

Бюджет-2019 значится пятым вопросом в повестке дня заседания комитета.

"Переходим к вопросу 5 "О проекте "О государственном бюджете на 2019 год, №9000", - заявил глава комитета.

Напомним, заместитель главы бюджетного комитета Сергей Мельник заявил, что проект государственного бюджета на 2019 год является сбалансированным и реалистичным. "Качество бюджета не хуже чем в прошлом году. Если исходить из критериев потребления и развития, то бюджет развития составляет около 16%", - отметил нардеп.

По его словам, после согласования с Министерством финансов государственный бюджет на 2019 год ко второму чтению увеличен на 17 млрд гривен, в частности, спефонд будет увеличен на 5 миллиардов.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

Добавим, правительство одобрило проект бюджета-2019 ко второму чтению на предыдущем заседании Кабмина 14 ноября.