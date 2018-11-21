Комітет Ради розпочав розгляд бюджету-2019 до другого читання

Фото: засідання комітету (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Комітет з питань бюджету розпочав розгляд відповідного законопроекту №9000

Профільний комітет Верховної ради з питань бюджету розпочав розгляд проект закону №9000 "Про державний бюджет України на 2019 рік". Про це заявив голова комітету, народний депутат Андрій Павелко, передає кореспондент РБК-Україна.

Фото: засідання комітету

Бюджет-2019 значиться п'ятим питанням у порядку денному засідання комітету.

"Переходимо до питання 5 "Про проект "Про державний бюджет на 2019 рік, №9000",- заявив голова комітету.

Нагадаємо, заступник голови бюджетного комітету Сергій Мельник заявив, що проект державного бюджету на 2019 рік є збалансованим і реалістичним. "Якість бюджету не гірше ніж в минулому році. Якщо виходити з критеріїв споживання і розвитку, то бюджет розвитку становить близько 16%", - зазначив нардеп.

За його словами, після узгодження з Міністерством фінансів державний бюджет на 2019 рік до другого читання збільшено на 17 млрд гривень, зокрема, спефонд буде збільшено на 5 мільярдів.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін подав у ВР проект держбюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд грн, в тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн і доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Витрати держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 112,1 млрд грн, в тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн і витрати спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

Додамо, уряд схвалив проект бюджету-2019 до другого читання на попередньому засіданні Кабміну 14 листопада.