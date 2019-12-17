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Комітет Ради розглядатиме закон про ринок землі у закритому режимі

Новини » Політика     17.12.2019 - 17:07
Комітет Ради розглядатиме закон про ринок землі у закритому режимі
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд поправок планують показувати онлайн

Аграрний комітет Верховної ради України розглядатиме закон про ринок землі у закритому режимі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розгляд поправок планують показувати онлайн.

"Завтра комітет буде працювати. Люди висловлювались щодо того, чи робити це в закритому форматі, чи в відкритому форматі. Більшість людей - у закритому форматі, але з прямою трансляцією. У закритому форматі для того, щоб обмежити доступ для тих, хто не має відношення до ринку землі", - заявив Арахамія.

Він наголосив, що на засідання не допустять провокаторів, які прагнуть його зриву. Натомість на засіданні можуть акредитувати кілька телекамер, які можуть транслювати засідання комітету для телеканалів.

"Не знаю, яка буде пропускна спроможність комітету. Вони групують ці правки: згідно зі статтею 119 Регламенту можна однакові правки згрупувати. Бо дуже багато правок "слово в слово" (однакових, - ред.). Це просто, щоб зірвати розгляд законопроекту", - сказав нардеп.

Нагадаємо, вечірнє засідання Верховної ради України у вівторок не відбулося. Глава парламенту Дмитро Разумков закрив його відразу ж після відкриття і зазначив, що нардепи повернуться до консультацій по закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді провели позачергове засідання аграрного комітету. За словами спікера ВР, у ході засідання не розглядали поправки до законопроекту.

Відзначимо, у вівторок біля стін парламенту проходило кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі. Так, число постраждалих поліцейських у результаті зіткнень під Верховною радою досягло 17 осіб.

Станом на 16:00 в Києві після акцій протесту в урядовому кварталі відкрили рух транспорту по вулиці Грушевського.

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