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В Раде назвали дату рассмотрения закона о рынке земли

Новости » Политика     16.12.2019 - 13:18
В Раде назвали дату рассмотрения закона о рынке земли
Фото: Николай Сольский (РБК-Украина)

Закон о рынке земли во втором чтении могут рассмотреть 20 декабря

Верховная рада Украины может начать рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря, если профильный комитет успеет рассмотреть законопроект. Соответствующее предложение на согласительном совете выдвинул глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Сольский предложил предусмотреть возможность начала рассмотрения закона о рынке земли на этой неделе.

"Прошу рассмотреть возможность включения в повестку дня на этой неделе, например, в пятницу, законопроекта №2178-10 при условии рассмотрения на комитете", - заявил Сольский.

Спикер парламента Дмитрий Разумков в свою очередь отметил, что парламент рассмотрит это предложение.

Напомним, на прошлое неделе в Раде отложили рассмотрение закона об открытии рынка земли из-за большого количества правок.

До этого Разумков заявил, что ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет существенно уменьшена концентрация земли в одни руки. На сегодня дискуссии идут об около 50 тысячах гектаров в одни руки.

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