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В Раде проведут внеочередное заседание аграрного комитета

Новости » Политика     17.12.2019 - 13:49
В Раде проведут внеочередное заседание аграрного комитета
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Разумкова, в ходе заседания не будут рассматривать поправки в закон об открытии рынка земли

В Верховной раде будет проведено внеочередное заседание аграрного комитета. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера ВР, такое предложение поступило от всех фракций.

"Есть предложение от всех фракций сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитета. Прошу председателя и членов комитета собраться на третьем этаже", - заявил Разумков.

По его словам, на заседании будут присутствовать первый заместитель и заместитель председателя Рады.

"Приглашается руководство фракций... Там не будут рассматриваться поправки. Это организационный вопрос", - добавил Разумков.

Напомним, в среду, 18 декабря, аграрный комитет продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли после утреннего заседания Верховной рады.

Так, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал журналистам, что сейчас обсуждают четыре основных вопроса. Так, до сих пор не найден компромисс по поводу концентрации земель для продажи в одни руки.

Ранее сообщалось, что закон о рынке земли во втором чтении могут рассмотреть 20 декабря.

Как писало РБК-Украина, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал, что к будущему рынку ни в коем случае не будут допущены иностранцы.

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