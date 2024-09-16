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Комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні

Фото: Рада підвищить податки в Україні з 1 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив проєкт змін до Податкового кодексу. Крім населення підвищений податок платитимуть банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт № 11416-д у першому читанні.

Железняк повідомив, що впровадження закону буде заднім числом - з 1 жовтня.

"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд гривень у 2024 році та 137 млрд гривень в наступному", - написав Железняк.

Зокрема, пропонується:

  • підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%,
  • встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць),
  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи,
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання);
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • авансові внески для АЗС.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня провалила голосування за проєкт про збільшення податків (№ 11416-д). Цей законопроєкт відправили на повторне перше читання та мають намір ухвалити найближчим часом.

Кабінет міністрів вже врахував в проєкті бюджету на 2025 рік підвищення військового збору. Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.

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