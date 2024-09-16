Комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив проєкт змін до Податкового кодексу. Крім населення підвищений податок платитимуть банки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт № 11416-д у першому читанні.
Железняк повідомив, що впровадження закону буде заднім числом - з 1 жовтня.
"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд гривень у 2024 році та 137 млрд гривень в наступному", - написав Железняк.
Зокрема, пропонується:
Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня провалила голосування за проєкт про збільшення податків (№ 11416-д). Цей законопроєкт відправили на повторне перше читання та мають намір ухвалити найближчим часом.
Кабінет міністрів вже врахував в проєкті бюджету на 2025 рік підвищення військового збору. Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.