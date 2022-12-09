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Комітет рекомендував Раді підтримати заборону Московського патріархату

Фото: Комітет Ради рекомендував підтримав заборону Московського патріархату (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комітет з питань гуманітарної політики Верховної ради рекомендував народним депутатам підтримати законопроєкт, який передбачає заборону Московського патріархату в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Московський патріархат в Україні нарешті заборонять! Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроєкт #8221", - написав народний депутат.

Железняк зауважив, що як людина з Маріуполя, він повністю підтримує рішення щодо заборони Московського патріархату й вичищення "русского мира" з України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у чотирьох області та виявила низку доказів співпраці з Росією.

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