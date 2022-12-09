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Комитет рекомендовал Раде поддержать запрет Московского патриархата

Фото: Комитет Рады рекомендовал поддержать запрет Московского патриархата (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Комитет по гуманитарной политике Верховной рады рекомендовал народным депутатам поддержать законопроект, предусматривающий запрет Московского патриархата в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Московский патриархат в Украине наконец-то запретят! Комитет гуманитарной политики на своем заседании только рекомендовал соответствующий законопроект #8221", - написал народный депутат.

Железняк отметил, что как человек из Мариуполя, он полностью поддерживает решение о запрете Московского патриархата и удаление "русского мира" из Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как СБУ провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в четырех области и выявила ряд доказательств сотрудничества с Россией.

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