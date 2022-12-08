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СБУ знайшла у храмах МП російські паспорти, викрадені ікони та прапор "Новоросії"

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 15:09
СБУ знайшла у храмах МП російські паспорти, викрадені ікони та прапор "Новоросії" Фото: СБУ виявила на території церков УПЦ МП докази співпраці з РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у чотирьох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Правоохоронці провели обшуки на об'єктах МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Встановлено, що настоятель Успенського собору у Херсонській області підтримав окупацію регіону. Він був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. Після звільнення Херсону він втік на окуповану територію. На території собору знайшли ікони, викрадених з будинку почесного консула Литви.

Також у приміщення собору знайшли перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации РФ", а також російські паспорти місцевих священників, які видані під час окупації Херсону.

СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі у Черкаській області виявили прапор так званої "Новоросії" та пропагандистську літературу російських авторів.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області виявили колишніх кримінальників. Вони підтримують зв'язок з росіянами. У ще одному монастирі Житомирської області виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

У Свято-Миколаївському Милецькому монастирі СБУ знайшла тексти молитов за РФ та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.

Фото: СБУ виявила паспорти РФ та викрадені ікони у церквах МП (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні СБУ повідомила, що перевіряє два монастирі та Скиту у Житомирській області.

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Служба безпеки України УПЦ МП
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