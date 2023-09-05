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Комітет Ради підтримав звільнення голови АМКУ

Фото: голова АМКУ Ольга Піщанська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Він зазначив, що сьогодні заяву має схвалити Рада. Після цього пройде засідання фракції коаліції.

Далі відбудеться внесення кандидатури нового голови АМКУ, а саме чинного голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

 

Вже на завтра заплановане ще одне засідання Комітету з питань економіки щодо цього питання, а далі пройде голосування за призначення нової голови АМКУ.

Що цьому передувало

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що Піщанська подала до Ради заяву про звільнення. Він також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

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