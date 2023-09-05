Комітет Ради підтримав звільнення голови АМКУ

Він зазначив, що сьогодні заяву має схвалити Рада. Після цього пройде засідання фракції коаліції.

Далі відбудеться внесення кандидатури нового голови АМКУ, а саме чинного голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Вже на завтра заплановане ще одне засідання Комітету з питань економіки щодо цього питання, а далі пройде голосування за призначення нової голови АМКУ.

Що цьому передувало

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що Піщанська подала до Ради заяву про звільнення. Він також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

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