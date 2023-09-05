Комитет Рады поддержал увольнение главы АМКУ

Он отметил, что сегодня заявление должна одобрить Рада. После этого пройдет заседание фракции коалиции.

Далее состоится внесение кандидатуры нового главы АМКУ, а именно действующего главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Уже на завтра запланировано еще одно заседание Комитета по экономике по этому вопросу, а дальше пройдет голосование за назначение нового главы АМКУ.

Что этому предшествовало

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Пищанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.