Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійок на шаги

"Рекомендували Верховній Раді для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг", - йдеться у його дописі.

Буде замінена лише одна монета, яка перебуває в обігу, - 50 "шагів". Наразі в українському обігу перебуває майже 1 млрд 400 млн таких монет. При цьому Нацбанку кожного року необхідно їх докарбовувати, щоби підтримувати якість готівкового обігу.

Історичний контекст

Шаг походить від староукраїнського "сяг" - крок або від слова "шеляг". Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.

У 1918 році Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року, але були скасовані більшовиками.