"Час позбутися зв’язку з Москвою": Пишний розповів, коли "копійки" замінять на "шаги"

Україна замінить поточну назву розмінної монети з "копійок" на "шаги" в межах грошової реформи вже у 2025 році. Цей крок стане останнім у відході від символічного домінування Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, якого цитує Reuters .

Він зауважив, що запозичену з російської назву "копійка" використовують лише в трьох пострадянських країнах: Україні, Росії та Білорусі.

Заміна цієї назви дозволить позбутися будь-якого зв’язку із Росією. Термін "шаг" використовувався як грошова одиниця в Україні у 16-17 століттях, а також під час Української революції 1917-1921 років.

"Ми повинні нарешті завершити грошову реформу та позбутися будь-якої спорідненості, будь-якого зв’язку з Москвою. Бо у нас є своя (назва, - ред.). І настав час нарешті її повернути", - наголосив Пишний.

Він додав, що зараз Верховна Рада готується до обговорення відповідного законопроєкту. Нацбанк проводить публічні обговорення та заходи для підвищення обізнаності українців.

За словами Пишного, заміна назви розмінної монети не спричинить додаткового навантаження на бюджет. Він повідомив, що буде замінена лише одна монета, яка перебуває в обігу, - 50 "шагів".

Варто додати, що наразі в українському обігу перебуває майже 1 млрд 400 млн монет номіналом 50 копійок. При цьому Нацбанку кожного року необхідно їх докарбовувати, щоби підтримувати якість готівкового обігу.