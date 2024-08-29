Комітет Ради підтримав законопроект про кешбек за купівлю українських товарів

Що цьому передувало

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про започаткування програми "Купуй українське". Передбачається, що громадяни зможуть отримати повернення частини коштів (кешбек) на спеціальну картку за купівлю товарів українського виробництва.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначала, що програма може запрацювати вже з вересня. Спочатку вона включатиме продовольчі і непродовольчі товари, вироблені в Україні.

Детальніше про кешбек на українські товари і що каже про це бізнес - у матеріалі РБК-Україна.

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