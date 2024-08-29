Комитет Рады поддержал законопроект о кэшбеке за покупку украинских товаров

Что этому предшествовало

Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале программы "Купи украинское". Предполагается, что граждане смогут получить возврат части средств (кэшбек) на специальную карту за покупку товаров украинского производства.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отмечала, что программа может заработать с сентября. Сначала она будет включать в себя продовольственные и непродовольственные товары, произведенные в Украине.

Детальнее о кэшбеке на украинские товары и что говорит об этом бизнес - в материале РБК-Украина.

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