Кешбек за вітчизняні товари. Свириденко розповіла, коли запрацює програма

В уряді розраховують, що програма "Купуй українське", в рамках якої громадяни будуть отримувати кешбек за придбання вітчизняних товарів, запрацює восени.

Про це заявила перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Розраховуємо, що програма стартує з вересня. Плануємо поширити її дію на продовольчі і непродовольчі товари українського виробництва. Сподіваємося до кінця липня доопрацювати необхідний нормативний документ", - розповіла Свириденко в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, минулого тижня відбулися зустрічі з бізнесом, експертами та економістами, під час яких обговорювалися розрахунки макроекономічного впливу від впровадження програми.

"Оцінювали, яким чином вона впливатиме на поведінку українців, на збільшення їхньої прихильності до споживання товарів вітчизняного виробництва. Матимемо ще додаткові зустрічі з бізнесом та експертним середовищем, щоб напрацювати спільне бачення", - зазначила віце-прем'єр.

Після цього, як пояснила Свириденко, буде затвердження програми, доопрацювання та її запуск.

"Поки що обговорюємо ідею кешбеку до 10% вартості українських товарів, але дискусії стосовно параметрів тривають", - додала вона.