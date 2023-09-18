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Комитет Рады поддержал предложение Зеленского по закону об э-декларациях

Понедельник 18 сентября 2023 12:46
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Комитет Рады поддержал предложение Зеленского по закону об э-декларациях Фото: Комитет Рады поддержал предложение Зеленского по закону о э-декларациях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады поддержал предложения изложенные в вето президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении электронного декларирования. Речь идет о мгновенном открытии деклараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Решение поддержали все члены Комитета Рады.

Железняк отметил, что вопросы скоро будут рассматриваться в зале парламента.

Закон об э-декларировании

Отметим, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Теперь такую норму решили вернуть. Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно моментального открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому ветировать закон. Он так и сделал. Президент также призвал парламентариев принять новый закон с учетом нормы об открытом реестре.

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Верховная рада Электронное декларирование
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