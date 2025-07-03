Комітет Ради підтримав створення реєстру усіх банківських рахунків та сейфів українців

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував схвалити в першому читанні законопроєкт про норми ЄС для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Ярослава Железняка в Telegram .

Як зазначив депутат проєкт №13233 - "це той, який створює під податковою реєстр всіх банківських рахунків та банківських сейфів ВСІХ громадян".

Він додав, що до реєстру будуть мати доступ Податкова, правоохоронці, Держфінмоніторниг, НАЗК та АРМА. Водночас він повідомив, що до другого читання планується передати ведення реєстру до Мінфіну.

"Переконаний, наступний етап - підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію. Про що вони прямо заявили на засіданні комітету", - сказав Железняк.

За даними НБУ, в Україні 70 млн банківських рахунків. Точної інформації про сейфи немає.

Норми ЄС

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для приєднання України до зони платежів в євро потрібно ухвалити відповідний закон.

За його словами, проєкт "досить складний, і деякі питання є досить дискусійними й важкими для сприйняття".

"Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору", - сказав міністр.