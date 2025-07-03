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Комитет Рады поддержал создание реестра всех банковских счетов и сейфов украинцев

Украина, Четверг 03 июля 2025 12:59
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Комитет Рады поддержал создание реестра всех банковских счетов и сейфов украинцев Фото: банковские счета и сейфы занесут в реестр (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о нормах ЕС для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат проект №13233 - "это тот, который создает под налоговой реестр всех банковских счетов и банковских сейфов ВСЕХ граждан".

Он добавил, что к реестру будут иметь доступ Налоговая, правоохранители, Госфинмониторниг, НАПК и АРМА. В то же время он сообщил, что ко второму чтению планируется передать ведение реестра в Минфин.

"Убежден, следующий этап - подготовка к открытию банковской тайны. Что уже Минфин записал в бюджетную декларацию. О чем они прямо заявили на заседании комитета", - сказал Железняк.

По данным НБУ, в Украине 70 млн банковских счетов. Точной информации о сейфах нет.

Нормы ЕС

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что для присоединения Украины к зоне платежей в евро нужно принять соответствующий закон.

По его словам, проект "достаточно сложный, и некоторые вопросы являются достаточно дискуссионными и трудными для восприятия".

"Я считаю, что нам надо принять факт: если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора", - сказал министр.

Пакет законопроектов правительства

Напомним, в апреле правительство одобрило пакет законопроектов Минфина для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

Он предусматривает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

  • В реестр будут вноситься сведения:
  • о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках и т.д;
  • о владельцах таких счетов;
  • об учреждениях, где открыты счета.

В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа.

Не предусмотрена публикация данных в свободном доступе (отсутствует открытая часть реестра). "Доступ будет предоставляться специализированный и исключительно компетентным органам", - говорится в презентации.

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