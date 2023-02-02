UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії"

Фото: Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкти про розмитнення автомобілів у "Дії" за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка.

За його словами, нова формула включає:

  • Об’єм та тип двигуна
  • Рік автомобіля
  • Марку (якщо це ексклюзивний автомобіль)

Як це має працювати:

  1. Людина купує автомобіль
  2. Авторизується у "Дії"
  3. Вводить vin-код та вносить додаткові дані про автомобіль
  4. "Дія" розраховує суму митних платежів
  5. Громадянин сплачує митні платежі (блокується сума)
  6. Громадянин підписує декларацію у "Дії"
  7. Автоматична система митного оформлення (АСМО) формує митну декларацію
  8. "Дія" відправляє дані до АСМО
  9. Автомобіль приїжджає на кордон
  10. Інспектор перевіряє митну декларацію, документи та авто
  11. Банк проводить списання грошей
  12. Автомобіль заїжджає в Україну

Зазначимо, що тепер за законопроєкт мають проголосувати у залі.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.

До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія СітіРозмитнення євроблях