Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії"

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкти про розмитнення автомобілів у "Дії" за основу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка.
За його словами, нова формула включає:
Як це має працювати:
Зазначимо, що тепер за законопроєкт мають проголосувати у залі.
Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.
До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.
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