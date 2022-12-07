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Можна забути про пластик. В Україні дозволили оформляти лише електронне водійське посвідчення

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Середа 07 грудня 2022 16:15
Можна забути про пластик. В Україні дозволили оформляти лише електронне водійське посвідчення Фото: в Україні дозволили оформляти лише електронне водійське посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії, тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик", - сказано у повідомленні.

Окрім того, тепер українці навіть під час оформлення водійського посвідчення можуть обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

Так, у додатку "Дія" документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. Окрім того, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, що є рішучим кроком до міжнародної інтеграції "Дії" й використання застосунку за кордоном.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія - тепер його можна отримати у будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Українцям також не доведеться складати теоретичний іспит в автошколі.

Окрім того, в Україні можуть перевипустити всі посвідчення водія.

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Дія Сіті Міністерство цифрової трансформації Водійське посвідчення
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