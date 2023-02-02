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Комитет Рады поддержал растаможку автомобилей в "Дії"

Фото: Комитет Рады поддержал растаможку автомобилей в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроекты о растаможке автомобилей в "Дії" за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

По его словам, новая формула включает:

  • Объем и тип двигателя
  • Год автомобиля
  • Марку (если это эксклюзивный автомобиль)

Как это должно работать:

  1. Человек покупает автомобиль
  2. Авторизируется в "Дії"
  3. Вводить vin-код и вносит дополнительных данных об автомобиле
  4. "Дія" рассчитывает сумму таможенных платежей
  5. Гражданин платит таможенные платежи (блокируется сумма)
  6. Гражданин подписывает декларацию в "Дії"
  7. Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию
  8. "Дія" отправляет данные в АСМО
  9. Автомобиль приезжает на границу
  10. Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто
  11. Банк производит списание денег
  12. Автомобиль заезжает в Украину

Отметим, что теперь за законопроект должны проголосовать в зале.

Напомним, в Украине появятся новые автомобильные номера, изменения уже утвердило МВД.

К тому же теперь можно использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.

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