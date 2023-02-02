Комитет Рады поддержал растаможку автомобилей в "Дії"

Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроекты о растаможке автомобилей в "Дії" за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
По его словам, новая формула включает:
Как это должно работать:
Отметим, что теперь за законопроект должны проголосовать в зале.
Напомним, в Украине появятся новые автомобильные номера, изменения уже утвердило МВД.
К тому же теперь можно использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.
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