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Комітет Ради підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ

Середа 06 вересня 2023 11:38
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Комітет Ради підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ Фото: Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав призначення колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду очільника Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Зазначимо, що сьогодні парламент має проголосувати за призначення Кириленка на нову посаду.

Що цьому передувало

Вчора голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення з посади голови АМКУ. За його словами, замість неї мають призначити голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Вчора парламент відправив Піщанську у відставку. Після цього президент України Володимир Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже вніс подання на призначення Кириленка головою АМКУ.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко - підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2008 року він працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генеральній прокуратурі.

У 2017 році Кириленко став військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України та обіймав посаду 2 роки. У 2019 році він став головою Донецької ОВА.

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