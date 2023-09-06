Комитет Рады поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ
Комитет Верховной Рады по экономической политике поддержал назначение бывшего руководителя Донецкой ОВО Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Отметим, что сегодня парламент должен проголосовать за назначение Кириленко на новую должность.
Что этому предшествовало
Вчера глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Ольга Пищанская подала в Раду заявление об увольнении с должности главы АМКУ. По его словам, вместо нее должны назначить главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.
Вчера парламент отправил Пищанскую в отставку. После этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль уже внес представление на назначение Кириленко главой АМКУ.
Что известно о Кириленко
Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он закончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
С 2008 года он работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генеральной прокуратуры.
В 2017 году Кириленко стал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины и занимал должность 2 года. В 2019 году он стал главой Донецкой ОВА.
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