Комітет Ради підтримав повернення податків на довоєнний рівень з 1 серпня
Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав текст законопроекту про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, Рада розгляне проект №8401 у другому читанні найближчим часом.
Железняк повідомив, що в документ увійшла норма про скасування можливості для ФОПів сплати податку на рівні 2% замість 5%.
Згідно затвердженою редакцією, документальні планові перевірки можуть бути включені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері:
- виробництва та/або реалізації підакцизної продукції
- організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес)
- надають фінансові, платіжні послуги.
Крім того, звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.
Податковий законопроект
У січні Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни. Законопроект був поданий в межах зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.
Рада ухвалила цей законопроект 29 травня в першому читанні.
Згідно з проектом, скасовуються наступні норми:
- можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- зупинення проведення документальних перевірок;
- зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо), визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- незастосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- незастосування штрафних санкцій за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій / програмних реєстраторів розрахункових операцій.
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