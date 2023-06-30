Комітет Ради підтримав повернення податків на довоєнний рівень з 1 серпня

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав текст законопроекту про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його словами, Рада розгляне проект №8401 у другому читанні найближчим часом.

Железняк повідомив, що в документ увійшла норма про скасування можливості для ФОПів сплати податку на рівні 2% замість 5%.

Згідно затвердженою редакцією, документальні планові перевірки можуть бути включені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері:

виробництва та/або реалізації підакцизної продукції

організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес)

надають фінансові, платіжні послуги.

Крім того, звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.

Податковий законопроект

У січні Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни. Законопроект був поданий в межах зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Рада ухвалила цей законопроект 29 травня в першому читанні.

Згідно з проектом, скасовуються наступні норми: