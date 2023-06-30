Комитет Рады поддержал возврат налогов на довоенный уровень с 1 августа
Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал текст законопроекта о возвращении довоенной системы налогов с 1 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .
По его словам, Рада рассмотрит проект №8401 во втором чтении в ближайшее время.
Железняк сообщил, что в документ вошла норма об отмене возможности для ФЛП уплаты налога на уровне 2% вместо 5%.
Согласно утвержденной редакции, документальные плановые проверки могут быть включены исключительно налогоплательщики в сфере:
- производства и/или реализации подакцизной продукции
- организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес)
- предоставляющие денежные, платежные сервисы.
Кроме того, освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.
Налоговый законопроект
В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Законопроект был представлен в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.
Согласно проекту, отменяются следующие нормы:
- возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
- возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
- остановка проведения документальных проверок;
- остановки хода сроков (сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
- неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
- неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций / программных регистраторов расчетных операций.
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