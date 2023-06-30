Комитет Рады поддержал возврат налогов на довоенный уровень с 1 августа

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал текст законопроекта о возвращении довоенной системы налогов с 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, Рада рассмотрит проект №8401 во втором чтении в ближайшее время.

Железняк сообщил, что в документ вошла норма об отмене возможности для ФЛП уплаты налога на уровне 2% вместо 5%.

Согласно утвержденной редакции, документальные плановые проверки могут быть включены исключительно налогоплательщики в сфере:

производства и/или реализации подакцизной продукции

организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес)

предоставляющие денежные, платежные сервисы.

Кроме того, освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

Налоговый законопроект

В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Законопроект был представлен в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.

Согласно проекту, отменяются следующие нормы: