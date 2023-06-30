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Комитет Рады поддержал возврат налогов на довоенный уровень с 1 августа

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Украина, Пятница 30 июня 2023 11:14
Комитет Рады поддержал возврат налогов на довоенный уровень с 1 августа Фото: Рада отменит налоговые льготы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал текст законопроекта о возвращении довоенной системы налогов с 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, Рада рассмотрит проект №8401 во втором чтении в ближайшее время.

Железняк сообщил, что в документ вошла норма об отмене возможности для ФЛП уплаты налога на уровне 2% вместо 5%.

Согласно утвержденной редакции, документальные плановые проверки могут быть включены исключительно налогоплательщики в сфере:

  • производства и/или реализации подакцизной продукции
  • организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес)
  • предоставляющие денежные, платежные сервисы.

Кроме того, освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

Налоговый законопроект

В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Законопроект был представлен в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.

Согласно проекту, отменяются следующие нормы:

  • возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
  • остановка проведения документальных проверок;
  • остановки хода сроков (сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
  • неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
  • неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций / программных регистраторов расчетных операций.

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