ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Комітет Ради підтримав бюджет-2026 до другого читання: головні зміни та що далі

Україна, Середа 03 грудня 2025 13:13
UA EN RU
Комітет Ради підтримав бюджет-2026 до другого читання: головні зміни та що далі Ілюстративне фото: Верховна Рада України (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бюджетний комітет Верховної Ради України 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік для другого читання. Тепер за документ повинні проголосувати народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

"Бюджетний комітет проголосував Бюджет 2026 до другого читання", - написав він.

За його словами, загалом на розгляд бюджету буде відведено до 75 хвилин, більшість часу займе обговорення та безпосередньо ухвалення рішення.

"Далі потрібно два голосування по 226+ (голосів), і тоді буде вважатися, що бюджет прийнято в цілому", - зазначив він.

При цьому народний депутат Данило Гетьманцев також підтвердив, що бюджетний комітет схвалив проєкт держбюджету. За його словами, у бюджеті з'явилося кілька нових пунктів.

"Нам вдалося підвищити зарплати вчителів до 36 тисяч гривень - це мінімальна зарплата. Без збільшення навантаження на них", - повідомив нардеп.

Також, за його словами, є рішення щодо частки ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), яка залишається в місцевих бюджетах. Вона складе 64% від суми сплаченого податку, ці гроші залишаться у бюджетах громад.

Загалом, зазначив Гетьманцев, це "нормальний компромісний бюджет воєнного часу". Головний пріоритет в ньому - це безпека та оборона, на другому місці в бюджеті стоїть "соціалка". В Раді чекають, що сьогодні, 3 грудня, бюджет буде ухвалено.

Державний бюджет-2026: що відомо

Зазначимо, що в першому читанні державний бюджет України на 2026 рік ухвалили ще 22 жовтня. 5 листопада Кабінет міністрів підготував проєкт до другого читання та вніс його в Раду. Далі справа забуксувала.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа обіцяла ще 17 листопада, що в другому читанні бюджет розглянуть 2 грудня. В уряді вимагали від нардепів поквапитися, щоб після ухвалення бюджету МВФ затвердив нову програму кредитування для України.

Проте 2 грудня ухвалити бюджет не вдалося через нестачу голосів, повідомили джерела РБК-Україна. Низка депутатів висунула різні вимоги, тому довелося відкладати ухвалення бюджету.

Витрати на 2026 рік в бюджеті заклали в розмірі 4,8 трлн гривень при доходах у 2,83 трлн гривень. Різницю планується покривати за рахунок міжнародної допомоги. Більшість витрат становлять гроші на посилення оборони України.

Мінімальну зарплату встановлять у розмірі 8647 гривень, а прожитковий мінімум підвищать до 3209 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Верховна рада
Новини
У Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", - джерела
У Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", - джерела
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців