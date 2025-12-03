Комітет Ради підтримав бюджет-2026 до другого читання: головні зміни та що далі

Бюджетний комітет Верховної Ради України 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік для другого читання. Тепер за документ повинні проголосувати народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

"Бюджетний комітет проголосував Бюджет 2026 до другого читання", - написав він.

За його словами, загалом на розгляд бюджету буде відведено до 75 хвилин, більшість часу займе обговорення та безпосередньо ухвалення рішення.

"Далі потрібно два голосування по 226+ (голосів), і тоді буде вважатися, що бюджет прийнято в цілому", - зазначив він.

При цьому народний депутат Данило Гетьманцев також підтвердив, що бюджетний комітет схвалив проєкт держбюджету. За його словами, у бюджеті з'явилося кілька нових пунктів.

"Нам вдалося підвищити зарплати вчителів до 36 тисяч гривень - це мінімальна зарплата. Без збільшення навантаження на них", - повідомив нардеп.

Також, за його словами, є рішення щодо частки ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), яка залишається в місцевих бюджетах. Вона складе 64% від суми сплаченого податку, ці гроші залишаться у бюджетах громад.

Загалом, зазначив Гетьманцев, це "нормальний компромісний бюджет воєнного часу". Головний пріоритет в ньому - це безпека та оборона, на другому місці в бюджеті стоїть "соціалка". В Раді чекають, що сьогодні, 3 грудня, бюджет буде ухвалено.