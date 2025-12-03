Комитет Рады поддержал бюджет-2026 ко второму чтению: главные изменения и что дальше

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины 3 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2026 год для второго чтения. Теперь за документ должны проголосовать народные депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

"Бюджетный комитет проголосовал Бюджет 2026 ко второму чтению", - написал он.

По его словам, всего на рассмотрение бюджета будет отведено до 75 минут, большинство времени займет обсуждение и непосредственно принятие решения.

"Далее нужно два голосования по 226+ (голосов), и тогда будет считаться, что бюджет принят в целом", - отметил он.

При этом народный депутат Даниил Гетманцев также подтвердил, что бюджетный комитет одобрил проект госбюджета. По его словам, в бюджете появилось несколько новых пунктов.

"Нам удалось повысить зарплаты учителей до 36 тысяч гривен - это минимальная зарплата. Без увеличения нагрузки на них", - сообщил нардеп.

Также, по его словам, есть решение относительно доли НДФЛ (налог на доходы физических лиц), которая остается в местных бюджетах. Она составит 64% от суммы уплаченного налога, эти деньги останутся в бюджетах общин.

В целом, отметил Гетманцев, это "нормальный компромиссный бюджет военного времени". Главный приоритет в нем - это безопасность и оборона, на втором месте в бюджете стоит "социалка". В Раде ожидают, что сегодня, 3 декабря, бюджет будет принят.