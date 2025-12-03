ua en ru
Комитет Рады поддержал бюджет-2026 ко второму чтению: главные изменения и что дальше

Украина, Среда 03 декабря 2025 13:13
UA EN RU
Комитет Рады поддержал бюджет-2026 ко второму чтению: главные изменения и что дальше Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины 3 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2026 год для второго чтения. Теперь за документ должны проголосовать народные депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

"Бюджетный комитет проголосовал Бюджет 2026 ко второму чтению", - написал он.

По его словам, всего на рассмотрение бюджета будет отведено до 75 минут, большинство времени займет обсуждение и непосредственно принятие решения.

"Далее нужно два голосования по 226+ (голосов), и тогда будет считаться, что бюджет принят в целом", - отметил он.

При этом народный депутат Даниил Гетманцев также подтвердил, что бюджетный комитет одобрил проект госбюджета. По его словам, в бюджете появилось несколько новых пунктов.

"Нам удалось повысить зарплаты учителей до 36 тысяч гривен - это минимальная зарплата. Без увеличения нагрузки на них", - сообщил нардеп.

Также, по его словам, есть решение относительно доли НДФЛ (налог на доходы физических лиц), которая остается в местных бюджетах. Она составит 64% от суммы уплаченного налога, эти деньги останутся в бюджетах общин.

В целом, отметил Гетманцев, это "нормальный компромиссный бюджет военного времени". Главный приоритет в нем - это безопасность и оборона, на втором месте в бюджете стоит "социалка". В Раде ожидают, что сегодня, 3 декабря, бюджет будет принят.

Государственный бюджет-2026: что известно

Отметим, что в первом чтении государственный бюджет Украины на 2026 год приняли еще 22 октября. 5 ноября Кабинет министров подготовил проект ко второму чтению и внес его в Раду. Далее дело забуксовало.

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа обещала еще 17 ноября, что во втором чтении бюджет рассмотрят 2 декабря. В правительстве требовали от нардепов поторопиться, чтобы после принятия бюджета МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины.

Однако 2 декабря принять бюджет не удалось из-за недостатка голосов, сообщили источники РБК-Украина. Ряд депутатов выдвинули различные требования, поэтому пришлось откладывать принятие бюджета.

Расходы на 2026 год в бюджете заложили в размере 4,8 трлн гривен при доходах в 2,83 трлн гривен. Разницу планируется покрывать за счет международной помощи. Большинство расходов составляют деньги на усиление обороны Украины.

Минимальную зарплату установят в размере 8647 гривен, а прожиточный минимум повысят до 3209 гривен.

