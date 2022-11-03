Комітет Ради одноголосно підтримав звільнення Чернишова

"Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України", - написав Железняк.

За його словами, відповідна постанова зараз буде зареєстрована в Раді та підтримана найближчим часом.

Як повідомив Железняк, сам Чернишов аргументував свій перехід на посаду керівника НАК "Нафтогаз" "енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу".

"Про це він (Чернишов - ред.) сказав на засіданні Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування, який підтримав його заяву про відставку з посади міністра", - зазначив Железняк.

При цьому нардеп написав, що Чернишов також прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. За його словами, така "реконфігурація" опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств, але "поки про це говорити передчасно".

Нагадаємо, вчора глава Мінрегіону Олексій Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну.

Додамо, як стало раніше відомо, Кабмін ухвалив рішення про звільнення Юрія Вітренка з посади очільника "Нафтогазу", тож тепер його місце може зайняти Чернишов.

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