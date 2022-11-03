RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комитет Рады единогласно поддержал увольнение Чернышова

Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления единогласно поддержал заявление о собственной отставке Чернышова А.М. с должности министра развития общин и территорий Украины", - написал Железняк.

По его словам, соответствующее постановление сейчас будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время.

Как сообщил Железняк, сам Чернышов аргументировал свой переход на должность руководителя НАК "Нафтогаз" "энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба".

"Об этом он (Чернышов - ред.) сказал на заседании Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления, который поддержал его заявление об отставке с должности министра", - отметил Железняк.

При этом нардеп написал, что Чернышев также прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но "пока об этом говорить преждевременно".

Напомним, вчера глава Минрегиона Алексей Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина.

Добавим, как стало ранее известно, Кабмин принял решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза", поэтому теперь его место может занять Чернышов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ЧернышовМинистерство развития громад и территорийВерховная рада