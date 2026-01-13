Комітет Ради одноголосно підтримав призначення Федорова міністром оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

Для того, щоб Федоров став головою Міноборони, таку ініціативу під час голосування мають підтримати щонайменше 226 нардепів.

Варто зауважити, що його кандидатуру внесли буквально близько години тому.

Як зазначив Гончаренко, усі члени оборонного комітету підтримали проєкт постанови про призначення Федорова міністром оборони.

Нова посада для Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров раніше обіймав посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України.

На початку січня президент України Володимир Зеленський розповів, що запропонував Федорову стати міністром оборони замість Дениса Шмигаля.

Співрозмовник РБК-Україна у владі розповів, що таке рішення глави української держави пояснюється тим, що Міністерству оборони потрібні радикальні реформи, які стосуються роботи ТЦК і не тільки.

Зі свого боку Шмигаль отримає посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики України. Він був міністром оборони тільки з літа минулого року.

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада вже відправила у відставку Федорова з посади першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України та Шмигаля з посади міністра оборони України.

Очікується, що парламентарі перепризначать їх на нові посади до кінця дня.

Детальніше про кадрові перестановки в Україні - в матеріалі РБК-Україна.