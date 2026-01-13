ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Комитет Рады единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны

Киев, Вторник 13 января 2026 15:50
UA EN RU
Комитет Рады единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Как отметил Гончаренко, все члены оборонного комитета поддержали проект постановления о назначении Федорова министром обороны.

Стоит заметить, что его кандидатуру внесли буквально около часа назад.

Для того, чтобы Федоров стал главой Минобороны, такую инициативу в ходе голосования должны поддержать как минимум 226 нардепов.

Новая должность для Федорова

Напомним, Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Федорову стать министром обороны вместо Дениса Шмыгаля.

Собеседник РБК-Украина во власти рассказал, что такое решение главы украинского государства объясняется тем, что Министерству обороны нужны радикальные реформы, которые касаются работы ТЦК и не только.

В свою очередь Шмыгаль получит должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины. Он был министром обороны только с лета прошлого года.

Сегодня, 13 января, Верховная Рада уже отправила в отставку Федорова с должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины и Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Ожидается, что парламентарии переназначат их на новые должности до конца дня.

Детальнее о кадровых перестановках в Украине - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Михаил Федоров Мінцифра Верховная рада
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году