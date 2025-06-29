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Комітет Ради готує офіційний лист до ЄС з проханням про відтермінування CBAM

Україна, Неділя 29 червня 2025 13:43
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Комітет Ради готує офіційний лист до ЄС з проханням про відтермінування CBAM Фото: комітет Ради готує офіційний лист до ЄС з проханням про відтермінування CBAM (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Члени комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг готують офіційне звернення до європейських інституцій із проханням про тимчасове відтермінування дії механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) для українських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обговорення у
комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Так, голова комітету Андрій Герус повідомив, що вже здійснено усне звернення до Секретаріату Енергетичного співтовариства, а наступним кроком стане офіційний лист.

"Ми тоді від комітету напишемо цей лист і направимо його", - зазначив Герус під час засідання.

Зі свого боку, Олексій Оржель, керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання та колишній міністр енергетики, наголосив, що попри очікування з боку ЄС щодо звернення України за тимчасовими винятками з CBAM, "на сьогоднішній момент не зафіксовано зверненням з української сторони щодо цього питання".

Народна депутатка Вікторія Гриб підтвердила, що підготує відповідний документ.

Впровадження CBAM в Україні

Нагадаємо, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - це механізм прикордонного вуглецевого коригування, який ЄС впроваджує для боротьби з вуглецевим витоком і стимулювання декарбонізації.

Він передбачає запровадження додаткового мита на імпорт товарів із третіх країн, у яких не діють або діють слабші механізми регулювання викидів парникових газів.

За оцінками Федерації роботодавців України, CBAM у 2026 році може зменшити ВВП України на 4,8% та скоротити експорт до ЄС майже на 8%. Бюджет ризикує втратити до 125 млрд грн, а країна - понад 73 тис. робочих місць.

Як повідомлялось раніше, Україна формує консолідовану урядову позицію щодо відтермінування застосування механізму CBAM, який з 2026 року передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС.

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