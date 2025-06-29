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Комитет Рады готовит официальное письмо в ЕС с просьбой об отсрочке CBAM

Украина, Воскресенье 29 июня 2025 13:43
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Комитет Рады готовит официальное письмо в ЕС с просьбой об отсрочке CBAM Фото: комитет Рады готовит официальное письмо в ЕС с просьбой об отсрочке CBAM (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг готовят официальное обращение к европейским институтам с просьбой о временной отсрочке действия механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) для украинских товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обсуждение в
комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Так, председатель комитета Андрей Герус сообщил, что уже осуществлено устное обращение в Секретариат Энергетического сообщества, а следующим шагом станет официальное письмо.

"Мы тогда от комитета напишем это письмо и направим его", - отметил Герус во время заседания.

Со своей стороны, Алексей Оржель, руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования и бывший министр энергетики, подчеркнул, что несмотря на ожидания со стороны ЕС относительно обращения Украины по временным исключениям из CBAM, "на сегодняшний момент не зафиксировано обращения с украинской стороны по этому вопросу".

Народный депутат Виктория Гриб подтвердила, что подготовит соответствующий документ.

Внедрение CBAM в Украине

Напомним, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - это механизм пограничной углеродной корректировки, который ЕС внедряет для борьбы с углеродной утечкой и стимулирования декарбонизации.

Он предусматривает введение дополнительной пошлины на импорт товаров из третьих стран, в которых не действуют или действуют более слабые механизмы регулирования выбросов парниковых газов.

По оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна - более 73 тыс. рабочих мест.

Как сообщалось ранее, Украина формирует консолидированную правительственную позицию по отсрочке применения механизма CBAM, который с 2026 года предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС.

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