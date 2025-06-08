Уряд проситиме ЄС відтермінувати CBAM для України, - Міндовкілля

Україна формує консолідовану урядову позицію щодо відтермінування застосування механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), який з 2026 року передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міндовкілля на звернення Національної асоціації добувної промисловості України.

Як повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Єгор Перелигін, Міністерством енергетики вже підготовлено проєкт офіційного звернення до Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

У ньому йдеться про тимчасове звільнення електроенергетичного комплексу України від застосування CBAM - відповідно до статті 2 та пункту 7 статті 30 Регламенту СВАМ.

"Враховуючи значний вплив СВАМ не лише на електроенергетичний комплекс України, а і на економіку України в цілому, питання відтермінування застосування СВАМ до України потребує забезпечення консолідованої позиції уряду України", - зазначив Єгор Перелигін.

За його словами, з метою формування такої позиції Міндовкілля направило лист-запрошення до всіх заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

"Міндовкілля з метою формування консолідованої позиції щодо відтермінування застосування СВАМ до України листом від 30.05.2025

№ 25/4-17/7576-25 надіслало запрошення на всі заінтересовані центральні органи виконавчої влади для участі в узгоджувальній нараді щодо формування консолідованої позиції щодо відтермінування застосування CBAM до України, яка відбудеться 09.06.2025", - повідомив заступник міністра.

Після узгодження міжвідомчої позиції уряд напрацює подальші кроки для переговорів з Європейською Комісією, у тому числі - подання офіційного запиту щодо відтермінування або спеціального режиму застосування CBAM для України.

Раніше експерти та галузеві об’єднання неодноразово попереджали, що впровадження CBAM без врахування війни в Україні може мати критичні наслідки для енергетичного сектору та промисловості країни.