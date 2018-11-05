Комитет просит Раду в четверг рассмотреть законы о "евробляхах"

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Комитет просит включить в повестку дня соответствующие законопроекты №8487 и №8488

Профильный комитет предлагает Верховной раде принять законопроекты о налоге на автомобили с иностранной регистрацией в четверг, 8 ноября. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, депутат попросила поставить на четверг в повестку дня соответствующие законопроекты №8487 и №8488.

"Прошу на четверг поставить в повестку дня законопроекты №8487 и №8488 о новой модели налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств и урегулировании вопроса автомобилей с иностранной регистрацией. Мы представления подготовим завтра и сможем рассматривать их", - сообщила Южанина.

Напомним, Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита. В частности, Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца, который судился с таможней. Истец требовал отменить постановление о штрафе на 8500 гривен из-за нарушения таможенных правил.

Как писало РБК-Украина ранее, Литва предоставила Украине доступ к базе данных для проверки автомобилей на "евробляхах".

Также агентство сообщало, что парламент сможет рассмотреть законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах во втором чтении в ноябре.