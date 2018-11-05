Комітет просить Раду у четвер розглянути закони про "євробляхи"

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Комітет просить включити у порядок денний відповідні законопроекти №8487 та №8488

Профільний комітет пропонує Верховній раді ухвалити законопроекти про податок на автомобілі з іноземною реєстрацією у четвер, 8 листопада. Про це повідомила голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, депутат попросила поставити на четвер у порядок денний відповідні законопроекти №8487 та №8488.

"Прошу на четвер поставити у порядок денний законопроекти №8487 та №8488 щодо нової моделі оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів та врегулювання питання автомобілів з іноземною реєстрацією. Ми подання підготуємо завтра і зможемо розглядати їх", - повідомила Южаніна.

Нагадаємо, Верховний суд України визнав законним користування власним автомобілем на іноземній реєстрації, який був ввезений у режимі транзиту. Зокрема, Верховний суд встав на сторону громадянина України Михайла Козинця, який судився із митницею. Позивач вимагав скасувати постанову про штраф на 8500 гривень через порушення митних правил.

Як писало РБК-Україна раніше, Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки автомобілів на "евробляхах".

Також агентство повідомляло, що парламент зможе розглянути законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах у другому читанні в листопаді.