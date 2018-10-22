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Верховный суд признал законным пользование транзитным авто на еврономерах

Новости » Общество    22.10.2018 - 11:19
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинцу отменили штраф 8500 гривен за нарушение таможенных правил

Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца, который судился с таможней. В частности, он требовал отменить постановление о штрафе на 8500 гривен из-за нарушения таможенных правил.

Уточняется, украинец ввез авто на эстонских номерах в феврале 2016 года, а режим транзита заявил, чтобы не делать растаможку. В том же году суд первой инстанции отменил штраф, однако апелляционный суд признал его виновным. Согласно решению Верховного суда, в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении временно ввезенных товаров. Таким образом, в пользовании нерастаможенным авто отсутствует нарушение.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва предоставила Украине доступ к базе данных для проверки автомобилей на "евробляхах".

Отметим, парламент сможет рассмотреть законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах во втором чтении в ноябре.

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