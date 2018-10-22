Верховный суд признал законным пользование транзитным авто на еврономерах

Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинцу отменили штраф 8500 гривен за нарушение таможенных правил

Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца, который судился с таможней. В частности, он требовал отменить постановление о штрафе на 8500 гривен из-за нарушения таможенных правил.

Уточняется, украинец ввез авто на эстонских номерах в феврале 2016 года, а режим транзита заявил, чтобы не делать растаможку. В том же году суд первой инстанции отменил штраф, однако апелляционный суд признал его виновным. Согласно решению Верховного суда, в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении временно ввезенных товаров. Таким образом, в пользовании нерастаможенным авто отсутствует нарушение.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва предоставила Украине доступ к базе данных для проверки автомобилей на "евробляхах".

Отметим, парламент сможет рассмотреть законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах во втором чтении в ноябре.