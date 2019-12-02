ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет призывает Раду рассмотреть закон о запуске трансплантации в Украине

Новости » Политика     02.12.2019 - 15:55
Комитет призывает Раду рассмотреть закон о запуске трансплантации в Украине
Фото: Оксана Дмитриева (facebook.com oksistom)

В комитете объяснили риски непринятия соответствующего проекта закона до конца декабря

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования просит Верховную раду рассмотреть на этой пленарной неделе законопроект №2457 о полноценном запуске системы трансплантации в Украине. Об этом заявила заместитель главы комитета, глава подкомитета по вопросам трансплантации и современных медицинских технологий Оксана Дмитриева в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Она также пояснила риски непринятия законопроекта до 2020 года.

"Просим поставить для включения в повестку дня и рассмотреть по существу на этой же пленарной неделе... Законопроект №2457 о полноценном запуске системы трансплантации в Украине. Если его не принять до конца декабря, фактически будет невозможно проводить любые трансплантации больным в нашей стране. Это связано со сроком запуска Единой государственной информационной системы трансплантации", - отметила парламентарий.

Напомним, ранее Дмитриева объяснила, почему в Украине до сих пор не заработал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". По ее словам, закон пока не заработал из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до 5 тысяч человек.

Подчеркнем, в мае 2018 года Верховная рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.

Рада рассмотрит закон об отсрочке института уголовных проступков Раде рекомендуют принять закон об изменениях по предоставлению ЖК-услуг
Новости Украины Верховная Радатрансплантация органов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь