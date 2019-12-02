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Комітет закликає Раду розглянути закон про запуск трансплантації в Україні

Новини » Політика     02.12.2019 - 15:55
Комітет закликає Раду розглянути закон про запуск трансплантації в Україні
Фото: Оксана Дмитрієва (facebook.com oksistom)

У комітеті пояснили ризики неприйняття відповідного проекту закону до кінця грудня

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування просить Верховну раду розглянути на цьому пленарному тижні законопроект №2457 про повноцінний запуск системи трансплантації в Україні. Про це заявила заступник голови комітету, глава підкомітету з питань трансплантації і сучасних медичних технологій Оксана Дмитрієва у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона також пояснила ризики неприйняття законопроекту до 2020 року.

"Просимо поставити для включення до порядку денного та розглянути по суті цього ж пленарного тижня… Законопроект №2457 про повноцінний запуск системи трансплантації в Україні. Якщо його не прийняти до кінця грудня, фактично буде неможливо проводити будь-які трансплантації хворим у нашій країні. Це пов'язано зі строком запуску Єдиної державної інформаційної системи трансплантації", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, раніше Дмитрієва пояснила, чому в Україні досі не запрацював закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". За її словами, закон поки не заробив через неготовність підзаконної нормативно-правової бази.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що щорічно в Україні потребують трансплантації органів за життєвими показаннями до 5 тисяч чоловік.

Підкреслимо, в травні 2018 року Верховна рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.

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