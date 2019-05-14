Комитет принял решение по постановлениям об отмене "языкового закона"

Комитет парламента по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины рассмотрел на заседании четыре постановления об отмене "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" и принял по ним решение, передает корреспондент РБК-Украина

Так, комитет проголосовал направить проекты постановлений Верховной раде для того, чтобы нардепы определились по поводу их принятия/непринятия путем голосования в сессионном зале.

"Решение рекомендовать Верховной раде определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения постановлений", - отметили в комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент отклонит постановления об отмене "языкового закона" во вторник. Спикер ВР Андрей Парубий также возмутился попытками отмены этого закона. "Делаются невероятные попытки отмены закона о функционировании украинского языка, который мы приняли. В частности, была рейдерская попытка заблокировать подписание закона", - отметил он.

Как писало РБК-Украина ранее, Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск о запрете подписания "языкового закона".

Добавим также, Европейская комиссия планирует изучить принятый Верховной радой "языковой закон".