Комітет прийняв рішення щодо постанов про скасування "мовного закону"

Комітет парламенту з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України розглянув на засіданні чотири постанови про скасування "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" та прийняв щодо них рішення, передає кореспондент РБК-Україна

Так, комітет проголосував направити проекти постанов Верховній раді для того, щоб нардепи визначилися з приводу їх прийняття/неприйняття шляхом голосування у сесійній залі.

"Рішення рекомендувати Верховній раді визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення постанов", - зазначили у комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент відхилить постанови про скасування "мовного закону" у вівторок. Спікер ВР Андрій Парубій також обурився спробами скасування цього закону. "Робляться неймовірні спроби скасування закону про функціонування української мови, який ми прийняли. Зокрема, була рейдерська спроба заблокувати підписання закону", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна раніше, Окружний адміністративний суд Києва відмовився розглядати позов про заборону підписання "мовного закону".

Додамо також, Європейська комісія планує вивчити прийнятий Верховною радою "мовний закон".