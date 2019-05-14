Комитет начал рассматривать постановления об отмене "языкового закона"

Фото: заседание комитета (РБК-Украина)

На отмене "языкового закона" настаивает "Оппозиционный блок"

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины начал рассмотрение проектов постановлений об отмене "языкового закона". Об этом заявил и. о. главы комитета Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, заседание регламентного комитета началось в 12:00.

"Все авторы проектов постановлений были приглашены на заседание комитета. Начинаем по первому вопросу, проект внесен нардепами Новинским и Вилкулом", - отметил Пинзеник.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада отклонит постановления об отмене "языкового закона" во вторник. Спикер Андрей Парубий также возмутился попытками отмены этого закона.

"Делаются невероятные попытки отмены закона о функционировании украинского языка, который мы приняли. В частности, была рейдерская попытка заблокировать подписание закона", - добавил он.

До этого Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск о запрете подписания "языкового закона". Суд посчитал, что заявитель не доказал противоправность действий Парубия в связи с непредоставлением доказательств.