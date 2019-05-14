ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет начал рассматривать постановления об отмене "языкового закона"

Новости » Политика    14.05.2019 - 12:21
Комитет начал рассматривать постановления об отмене "языкового закона"
Фото: заседание комитета (РБК-Украина)

На отмене "языкового закона" настаивает "Оппозиционный блок"

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины начал рассмотрение проектов постановлений об отмене "языкового закона". Об этом заявил и. о. главы комитета Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, заседание регламентного комитета началось в 12:00.

"Все авторы проектов постановлений были приглашены на заседание комитета. Начинаем по первому вопросу, проект внесен нардепами Новинским и Вилкулом", - отметил Пинзеник.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада отклонит постановления об отмене "языкового закона" во вторник. Спикер Андрей Парубий также возмутился попытками отмены этого закона.

"Делаются невероятные попытки отмены закона о функционировании украинского языка, который мы приняли. В частности, была рейдерская попытка заблокировать подписание закона", - добавил он.

До этого Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск о запрете подписания "языкового закона". Суд посчитал, что заявитель не доказал противоправность действий Парубия в связи с непредоставлением доказательств.

 

Рада приняла за основу закон о регулировании ядерной безопасности
Новости Украины языкВерховная РадаЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь