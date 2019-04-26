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Еврокомиссия изучит украинский "языковой закон"

Новости » Общество    26.04.2019 - 15:06
Еврокомиссия изучит украинский "языковой закон"
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

"Языковой закон" получит оценку в Брюсселе

Европейская комиссия планирует изучить принятый накануне Верховной радой "языковой закон". Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Еврокомиссия ждет публикацию окончательной версии закона, чтобы изучить его содержание. Он также напомнила, что Брюссель требовал направить закон для оценки Венецианской комиссии Совета Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что конечный вариант "языкового закона" будет обнародован на сайте Верховной рады после того, как документ подпишет спикер парламента Андрей Парубий. В то же время нардепы уже ознакомились с окончательным вариантом закона.

После голосования будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие "языкового закона" и пообещал проанализировать его после инаугурации. Он также отметил, что закон рассматривался во время избирательного цикла, что "сделало его заложником политической риторики". 

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