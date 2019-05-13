Рада отклонит постановления об отмене "языкового закона" во вторник

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парубий поручил регламентному комитету немедленно рассмотреть соответствующие постановления

Регламентный комитет парламента должен немедленно рассмотреть постановления об отмене "языкового закона". Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что после этого нардепы смогут рассмотреть и отклонить соответствующие постановления.

"Нам надо безотлагательно отклонить постановления, которые блокируют подписание закона. Поэтому я обращаюсь к регламентному комитету с просьбой и обращением безотлагательно рассмотреть все постановления, поступившие в Аппарат ВР, чтобы мы завтра могли отклонить все эти постановления и подписать этот исторический закон", - сообщил Парубий.

Глава Рады также возмутился попытками отмены этого закона.

"Делаются невероятные попытки отмены закона о функционировании украинского языка, который мы приняли. В частности, была рейдерская попытка заблокировать подписание закона", - добавил он.

Напомним, Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления общественной организации к Парубию о запрете подписывать "языковой закон".

Как писало РБК-Украина ранее, 10 мая в Окружной админсуд Киева поступило заявление к спикеру ВР Андрею Парубию о запрете подписывать "языковой закон".

Добавим, сам глава парламента назвал иск о запрете подписывать "языковой закон" попыткой пророссийского реванша. Он отметил, что во вторник, 14 мая, на голосование Верховной рады Украины будут поставлены и провалены постановления об отмене голосования за закон о языке.

Парубий также обещал не позволить "сорвать подписание закона о функционировании украинского языка". При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу, заверил спикер Рады.

Добавим, 25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Документ регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.