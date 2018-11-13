Комитет предлагает ВР внести изменения в госпрограмму "Питьевая вода Украины"

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Документ предлагают принять для обеспечения людей питьевой водой в сельской местности

Комитет парламента по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы предлагает Верховной раде принять за основу законопроект №9020 о внесении изменений в закон "Об общегосударственной целевой программе "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление аппарата Рады.

В частности, проектом предлагается дополнить раздел "Задачи и мероприятия" программы новым пунктом "строительство, реконструкция групповых водопроводов (очистных сооружений, магистральных водоводов, разводящих сетей), локальных водопроводов, водоводов, канализационных сетей водоотведения, гидротехнических сооружений", предусмотрев возможность финансирования данных приоритетных проектов с целью обеспечения людей питьевой водой в сельской местности.

Документ направлен на обеспечение конституционных прав граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения граждан Украины, проживающих в сельской местности, питьевой водой в необходимых объемах.

"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы предлагает Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "Об общегосударственной целевой программе "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы" (№ 9020)", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ рекомендует парламенту в государственном бюджете на 2019 год увеличить финансирование на реализацию госпрограммы "Питьевая вода Украины" на 2,01 млрд гривен.

РБК-Украина ранее писало, что в 2014 году Кабинет министров Украины анонсировал изменения в закон о питьевой воде.