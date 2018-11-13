Комітет пропонує ВР внести зміни до держпрограми "Питна вода України"

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Документ пропонують прийняти для забезпечення людей питною водою у сільській місцевості

Комітет парламенту з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9020 про внесення змін до закону "Про загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, проектом пропонується доповнити розділ "Завдання та заходи" програми новим пунктом "будівництво, ремонт, реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, водогонів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд", передбачивши можливість фінансування даних пріоритетних проектів з метою забезпечення людей питною водою у сільській місцевості.

Документ спрямований на забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення громадян України, що проживають у сільській місцевості, питною водою у необхідних обсягах.

"Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону "Про загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки" (№ 9020)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет ВР з питань будівництва, містобудування і ЖКГ рекомендує парламенту в державному бюджеті на 2019 рік збільшити фінансування на реалізацію держпрограми "Питна вода України" на 2,01 млрд гривень.

РБК-Україна раніше писало, що у 2014 році Кабінет міністрів України анонсував зміни до закону про питну воду.